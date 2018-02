Nederland wil inwoners Sint Eustatius actief betrekken bij oplossing voor huidige crisis

'Dictator'

Staatssecretaris Knops heeft tijdens zijn eendaagse bezoek aan Sint Eustatius ook gesproken met Clyde van Putten. Deze lokale politicus is in het deze week uitgekomen rapport van de commissie van wijze mannen, opgesteld op verzoek van het Nederlandse kabinet, aangewezen als de man die zich op het Caribische eiland als een 'dictator' gedraagt.



Van Putten zelf spreekt alle aantijgingen aan zijn adres tegen. In een telefonisch gesprek met de Volkskrant gaf hij woensdagavond aan dat hij het besluit tot het instellen van een regeringscommissaris niet accepteert. De politicus van Sint Eustatius zegt dat hij de circa 3.500 bewoners van het eiland zal voorgaan in 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. Details hierover wenste hij nog niet te geven.



Volgens Van Putten is het rapport van de commissie van wijze mannen niet op feiten gebaseerd, maar slechts bedoeld om het bestuur op het eiland te 'destabiliseren'. Het aan de kant schuiven van het bestuur komt volgens hem neer op een 'staatsgreep' door Nederland. In het rapport wordt juist Van Putten zelf ervan beschuldigd de rechtsorde op Sint Eustatius te ondermijnen. Op het Caribische eiland is sprake van goed bestuur, zo meent Van Putten. Het Nederlandse kabinet is zelf verantwoordelijk voor 'het overtreden van de wetten', vindt hij.