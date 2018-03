Nederland vormt alliantie met 7 EU-landen om vergaande machtsoverdracht aan Brussel tegen te gaan

Zo eisen de acht dat de begrotingsregels voor eurozone - vastgelegd in het Stabiliteitspact en andere EU-wetgeving - strikt worden nageleefd

Twee van de acht landen (Denemarken en Zweden) zijn overigens geen lid van de eurozone. Denemarken heeft een uitzondering bedongen en hoeft de munt niet in te voeren. Zweden moet dat wel doen op termijn. Van de club van acht is Nederland veruit de grootste.



De zes uitgangspunten van de alliantie wekten dinsdagochtend geen verbazing in Brussel. De leiders van de landen hebben de standpunten de afgelopen maanden vaker verkondigd. Zo eisen de acht dat de begrotingsregels voor eurozone - vastgelegd in het Stabiliteitspact en andere EU-wetgeving - strikt worden nageleefd. Premier Rutte zei vorige week in Berlijn dat overtreding van het pact 'de regel' was geworden. 'We moeten terug in het gareel', zei Rutte toen. Volgens de acht landen leidt naleving van de euroregels tot gezonde begrotingen en een sterkere economie waardoor de eurolanden buffers kunnen opbouwen om toekomstige crises op te vangen. Voor een Europees 'schokfonds' als gezamenlijke buffer, voelen de landen niets.