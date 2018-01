Nederland telt nu 17,2 miljoen inwoners: 'Van de baby's moet de groei het niet hebben, van de migranten wel'

Minder Syriërs

Dat de Nederlandse economie goed draait en dat sommige vacatures niet goed te vervullen zijn, horen ze ook in het buitenland Jan Latten van het CBS

In 2016 groeide de bevolking vooral door de toestroom van asielzoekers. Afgelopen jaar schreven zich minder asielzoekers in. Zo vestigden zich in 2016 nog ruim 25 duizend Syriërs in Nederland, in 2017 waren dat er 16 duizend. Ondanks deze daling blijven migranten met een Syrische achtergrond de grootste groep nieuwkomers, zij worden gevolgd door migranten uit onder meer Polen, India, Letland, Estland en Roemenië. Ook het aantal migranten uit Brazilië nam opvallend toe: in 2016 was het migratiesaldo nog 628, in 2017 steeg dat naar 1.706.



'Verrassend in 2017 was het groeiende aantal arbeidsmigranten', zegt Latten. 'Dat de Nederlandse economie goed draait en dat sommige vacatures niet goed te vervullen zijn, horen ze ook in het buitenland. Je ziet bijvoorbeeld een toename van kennismigranten uit India in de regio's rond Eindhoven en Amsterdam.' In 2017 vestigden zich 8.310 Indiase nieuwkomers, 3.858 mensen met een Indiase achtergrond vertrokken weer.



Polen blijft de belangrijkste bron van arbeidsmigranten. Latten: 'In dat land draait de economie ook goed, maar je hebt nog altijd regio's met een hoge werkloosheid. En door het hogere loon blijft Nederland aantrekkelijk: je kunt toch al snel een huisje op het Poolse platteland betalen als je hier hebt gewerkt.'