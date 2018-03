Nederland solidair met Groot-Brittannië: twee Russische diplomaten weg - oppositie protesteert

Blok schaart zich in de brief achter de conclusie van de Europese Raad dat het zeer waarschijnlijk is dat Rusland verantwoordelijk is voor de aanval op de dubbelspion Sergej Skripal en dat er geen geloofwaardige alternatieve verklaring is. In een verklaring via Facebook veroordeelde ook premier Mark Rutte de aanslag op Skripal, de ex-spion die twee weken geleden met een zenuwgas werd vergiftigd in het Britse Salisbury. Rutte wijst op de gevaren die het chemische wapen oplevert voor de volksgezondheid. 'Een dergelijke aanval is niet te tolereren, voor geen enkel soeverein land.'



Onomstreden is de beslissing niet. De regeringspartijen in de Tweede Kamer reageren instemmend, maar SP en PVV zijn niet overtuigd. SP-Kamerlid Sadet Karabulut wijst erop dat Nederland zelf geen bewijs heeft dat Rusland achter de aanslag zit en dat ook de Britten dat bewijs vooralsnog niet hebben geleverd. 'Eerder kon minister Blok de schuldvraag niet beantwoorden', aldus Karabulut. PVV-leider Geert Wilders - onlangs nog op bezoek in Moskou - twitterde dat het kabinet in zijn ogen de verkeerde prioriteiten stelt. 'Russische diplomaten worden zonder hard bewijs het land uitgezet, maar haatzaaiende imams mogen blijven en teruggekeerde Syriëgangers lopen vrij rond in onze straten.'