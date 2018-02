Nederland op EU-top onder druk om meer geld af te dragen

Rutte vestigt zijn hoop op bondskanselier Merkel. Duitsland is de grootste financier van de EU. In het nieuwe Duitse coalitieakkoord staat dat de EU-begroting omhoog moet en dat Duitsland bereid is daarvoor extra te betalen. Vrijdag hield Merkel zich echter op de vlakte hierover. Duitse steun voor een zuiniger lijn maakt de kans groter dat Rutte zijn belofte kan waarmaken.



De speciale EU-top vrijdag was de aftrap van de discussie over de nieuwe meerjarenbegroting (2021-2027) van de EU. Diplomaten en EU-ambtenaren voorspellen 'harde en bloedige' onderhandelingen die zeker een jaar duren. De leiders maakten duidelijk wat hun inzet is en welke rode lijnen ze hebben. De posities zijn een boodschap voor de Europese Commissie die begin mei met een eerste voorstel komt voor de meerjarenbegroting. De huidige (2014-2020) is goed voor ruim 1.000 miljard euro.