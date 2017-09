Nederland moet van rechter meer doen tegen luchtvervuiling - 'Hoopvolle uitspraak', vindt Milieudefensie

Milieudefensie eiste twee weken geleden in een kort geding dat de overheid snel maatregelen moet nemen voor schonere en dus gezondere lucht. De milieuorganisatie wilde de overheid zo dwingen tot een actievere houding om de EU-normen tegen luchtvervuiling te halen. Donderdagochtend stelde de rechter Milieudefensie volledig in het gelijk.



Anne Knol, campagneleider duurzame mobiliteit Milieudefensie reageert enthousiast: 'Dit is een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht. We zijn blij dat de rechter de Staat dwingt om de gezondheid van de burgers beter te beschermen. De luchtvervuiling in Nederland moet nu echt aangepakt worden zodat minder mensen door luchtvervuiling ziek worden of doodgaan. Ook voor de miljoen longpatiënten in Nederland is dit zeer hoopvol nieuws.'



De rechter bepaalde in het vonnis onder andere dat de Staat binnen twee weken een plan moet maken om 'voorspelbaar en aantoonbaar' overal aan de Europese grenswaarden te voldoen. Ook verbiedt de rechter dat er nog maatregelen genomen worden die leiden tot nieuwe overschrijdingen van de wet. 'Dit is een prachtuitspraak', reageert advocaat Phon van den Biesen. 'Het gebeurt zelden dat je eisen zo volledig worden overgenomen door een rechter. Maar het werd ook wel hoog tijd.'

