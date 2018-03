Nederland maand lang voorzitter VN-Veiligheidsraad. Welke problemen pakken we aan?

Structurele problemen

De vraag is: welke kies je deze maand?

Nederland legt de nadruk op structurele problemen, zoals klimaatverandering, en de modernisering van typische VN-oplossingen, zoals vredesmissies. Maar daarnaast zal er druk moeten worden geïmproviseerd om urgente crises en spanningen te verminderen. De strijd in Syrië en Jemen, het nucleaire geval Noord-Korea, diverse conflicten in Afrika, de etnische zuiveringen in Myanmar, de nieuwe wapenwedloop tussen Amerika en Rusland: Nederland had voorafgaande aan het voorzitterschap een stuk of zestig 'situaties' geïdentificeerd waarmee de Veiligheidsraad zich zou kunnen bemoeien. De vraag is: welke kies je deze maand?



Donderdagochtend werd er in de Overlegzaal in het VN-hoofdkwartier in New York nog druk overlegd over het sleuteldocument van het voorzitterschap: een kalender van de maand maart, een velletje papier met daarop ingevuld de belangrijkste agendapunten. Dit Programma van Werkzaamheden (PoW) staat vol met briefings en adoptions en consultations over zaken als Unmiss en Undof en Monusco, vredesmissies op diverse plekken in de wereld die soms al decennia lopen, en met vergaderingen die soms specifiek zijn (woensdag 14 maart: sancties tegen Soedan) en soms algemeen (vrijdagochtend 23 maart: 'Handhaving van internationale vrede en veiligheid').