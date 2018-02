Nederland is volgens rechercheurs een narcostaat geworden. Is het echt zo erg?

Online drugshandel

Alles wat Nederland in de legale economie een welvarend land maakt, kan ook worden gebruikt in de illegale economie Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde

Is het echt zo erg? Eerder concludeerde onderzoeksbureau RAND Europe al dat Nederland per hoofd van de bevolking het meest verdient aan online drugshandel op cryptomarkten. 'In de VanDale staat dat een narcostaat een land is waar grootschalige productie en/of handel in narcotica en verboden middelen plaatsvindt. Die definitie is zonder twijfel op Nederland van toepassing', zegt Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en medeauteur van een boek over de verstrengeling van de onder- en bovenwereld. 'De omvang van de productie van hennep en synthetische drugs is enorm. En dan is er ook nog de in- en doorvoer van cocaïne via de havens.'



Vooral de goede infrastructuur zorgt ervoor dat Nederland populair is voor de productie van en handel in drugs. 'Alles wat Nederland in de legale economie een welvarend en interessant land maakt, kan ook worden gebruikt voor de handel en productie in de illegale economie', aldus Tops. Het gaat daarbij niet alleen om het wegen- en spoornetwerk en vaar- en luchtroutes, maar ook de digitale en financiële infrastructuur. 'En het vrije verkeer van goederen en personen binnen de Europese Unie en de eeuwenoude handelsmentaliteit.'