Nederland heeft er een prins bij: Carlos Hugo Roderik Sybren prins de Bourbon de Parme

Hummelo

Hugo Klynstra werd geboren op 20 januari 1997, als zoon van de alleenstaande Brigitte (roepnaam Gitte) Klynstra uit Hummelo, toen 38 jaar. Zijn vader, prins Carlos de Bourbon de Parme, is op dat moment 26. Hij is het eerste kind van prinses Irene en de Spanjaard prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme (overleden in 2010).



De komst van de kleine Hugo lijkt aanvankelijk de aankondiging van een nieuwe generatie in de Oranje-familie. Hij is het eerste achterkleinkind van prinses Juliana en prins Bernhard, dan nog in leven. Kink in de kabel: Carlos en Gitte zijn weliswaar jeugdvrienden, maar ze zijn niet getrouwd en wonen niet samen. De baby blijkt een wens van Gitte.



De geboorte wordt stilgehouden, maar lekt na bijna twee maanden uit via De Telegraaf. Carlos laat in een verklaring weten dat het 'een eigen, zelfstandige beslissing van Brigitte was om moeder te worden', een beslissing die hij zei 'volledig' te respecteren. Hij betwist niet dat hij de vader is, maar erkent het kind niet. Hij verklaarde ook dat het 'uitgesloten' was dat er 'een familierechtelijke betrekking' tussen hem en het kind zou komen.



Op verzoek van de moeder legt de rechtbank het vaderschap na twee jaar vast. Gitte wil niet dat de vader zich nog met de opvoeding bemoeit, waarover Carlos later zegt dit te hebben betreurd. Hij draagt wel financieel bij.