NAM nijdig over alarmerende toon toezichthouder na beving Zeerijp: gaskraan hoeft echt niet verder dicht

Het SodM gaf vorige week na de zwaarste aardbeving in ruim vijf jaar code rood af voor het aardbevingsgebied. Volgens de toezichthouder is er waarschijnlijk 'in ieder geval een flinke productievermindering nodig' om terug te gaan naar een acceptabele veiligheidssituatie. Minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat beslist uiteindelijk in maart of de gaskraan verder dicht gaat.



NAM laat weten het besluit van de minister te volgen, maar neemt afstand van de waarschuwing van de toezichthouder. 'Technisch gezien viel de beving immers binnen het huidige risicomodelleringsraamwerk', aldus NAM in een brief aan het SodM. Absolute veiligheid is volgens het gasbedrijf een illusie. 'Als er geen risico's aanwezig zouden mogen zijn in Groningen, dan is het niet mogelijk om gaswinningsactiviteiten uit te voeren in het Groningenveld.'