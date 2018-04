Nabestaanden omgekomen militairen woedend op Defensie vanwege 'kille' houding en 'beschamende schadevergoeding'

Geen standaardvergoeding

Mensen die niet naar je luisteren en stoïcijns en juridisch redeneren waarom wij geen rechten hebben op van alles en nog wat Nabestaande Greetje Groenbroek

Defensie kent geen standaardvergoeding voor nabestaanden die hun dierbare verliezen en daardoor een deel van hun inkomen kwijtraken. In andere beroepsgroepen is evenmin een standaardregeling, maar een uitkering van 1 miljoen euro is niet ongewoon na overlijden door oorlogsgeweld. Journalisten, hulpverleners en ondernemers die naar oorlogsgebieden zoals Mali of Afghanistan reizen, kunnen hiervoor een speciale molestverzekering afsluiten. Het uitgekeerde bedrag wordt door nabestaanden vaak gebruikt voor psychische begeleiding of als leefgeld.



Bij een gesprek met plaatsvervangend secretaris-generaal Marc Gazenbeek is aangeboden een extra bedrag van 40 duizend euro per overledene in een fonds te storten (dus 120 duizend euro in totaal). Na ruggespraak met minister Bijleveld werd 100 duizend euro per overledene aangeboden.



In het geval van Mali en Ossendrecht eisen de nabestaanden elk een 'substantieeel hoger' bedrag, bestaande uit materiële schade en smartegeld. 'Een bedrag begroten is niet makkelijk voor mijn cliënten', schrijft advocaat Michael Ruperti. 'Elk bedrag is immers te laag voor het leven dat uit hun midden is weggerukt. Onbetwist staat vast dat mijn cliënten emotioneel lijden. Van Defensie verwachten we een ruimhartige opstelling die recht doet aan de verantwoordelijkheid van het ministerie voor het onnodig overlijden van Henry Hoving, Kevin Roggeveld en Sander Klap.'



Het ministerie van Defensie laat in een schriftelijke reactie weten dat 'Defensie de nabestaanden recht wil doen. Daar is alles op gericht. En nog steeds. We kunnen hun verdriet niet wegnemen, maar het laatste dat Defensie wil is dat hun enorme verdriet nog groter en zwaarder wordt door ons handelen. Zoals eerder gezegd is Defensie aansprakelijk en nemen we onze verantwoordelijkheid in de schadeloosstelling van de directe nabestaanden. We zijn met elkaar in gesprek en willen dat graag blijven. Over de vorm en inhoud spreekt Defensie met de nabestaanden en hun vertegenwoordigers, niet via de media.'