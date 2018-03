Nabestaanden omgekomen militairen doen aangifte tegen Defensie: 'Ze weten echt wel wie dit op hun geweten hebben'

Tijdens een missie in Mali in juli 2016 kwamen sergeant der eerste klasse Hoving (29) en korporaal Roggeveld (24) om toen een mortiergranaat voortijdig ontplofte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid trok vernietigende conclusies over Defensie: het ministerie schoot ernstig tekort in de zorg voor de veiligheid van de uitgezonden militairen en de fatale granaat maakte deel uit van een haastig aangekochte partij die nooit was gekeurd en in Mali lag opgeslagen in een ongekoelde zeecontainer.