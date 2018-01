Nabestaanden MH17 winnen rechtszaak in Amerika tegen Oekraïense rebellenleider

Focus op de daders

Floyd Wisner, de Amerikaanse advocaat van de nabestaanden, zei tegen Zembla van plan te zijn beslag te leggen op Girkins bezittingen, maar vreest dat dit bij lange na niet voldoende is om de miljoenen schade te voldoen. De Nederlandse familieleden van de slachtoffers, die de zaak begonnen, denken wel dat dit civiele vonnis in Amerika kan helpen om de rechter in Nederland ervan te overtuigen tot een veroordeling te komen.



Gert-Jan Knoops, advocaat en hoogleraar internationaal strafrecht, reageert terughoudend op het bericht over de Amerikaanse rechter. 'Deze civiele uitspraak zegt nog niets over de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid voor een bepaalde gebeurtenis. De bewijslast in een civiele zaak ligt lager dan in strafzaken, ook in de VS.'



Evert van Zijtveld, voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, vindt het in elk geval goed dat er door deze rechtszaak weer aandacht is voor de zaak: 'Het is belangrijk dat de wereld niet vergeet wat er is gebeurd. Voor mij gaat de zaak niet om geld, maar om gerechtigheid voor de families. En de focus blijft op de daders, niet op het geld.'