Na zes jaar knokken is partij van oud-PVV'er De Mos in Den Haag de grootste: 'Niet links, niet rechts, maar lokaal'

Nek-aan-nek-race

De Haagse gemeenteraad telt na de verkiezingen vijftien fracties op 45 zetels. Daarmee is de versnippering groot, al is dat niet anders dan in de afgelopen vier jaar. Toen vormden vijf partijen het college van burgemeester en wethouders (D66, Haagse Stadspartij, VVD, PvdA en CDA). Nu zou er al een college mogelijk zijn met vier partijen.



Groep De Mos/Hart voor Den Haag, zoals de partij volledig heet, won woensdagavond een nek-aan-nek-race met de VVD. Toch boekten ook de liberalen onder leiding van Boudewijn Revis een grote verkiezingswinst: van 4 naar 7 zetels. D66 is met 6 zetels de derde partij, een verlies van 2. In 2014 was D66 nog de winnaar van de verkiezingen in Den Haag. GroenLinks stijgt van 3 naar 5 zetels.



Grote verliezers zijn de de PvdA (van 6 naar 3), de Haagse Stadspartij (van 5 naar 2) en vooral de PVV (van 7 naar 2). Opvallend in de Haagse raad is het grote aantal eenmansfracties: SP, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, 50Plus, Nida en Partij voor de Eenheid. Twee zetels zijn er voor de Partij voor de Dieren en de PVV.