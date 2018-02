Na Tupac, Hazes en Mélenchon verschijnt ook Lilian Marijnissen als hologram op het podium

Hij wilde niet vertellen wat vier Marijnissens de SP hebben gekost

'Maak een vrouw op hakken niet boos', waarschuwde de virtuele Marijnissen vanaf haar virtuele pumps. 'De SP is overal. We zullen in elke nachtmerrie van Rutte en zijn vriendjes opduiken. Er zijn niet meer alleen flitskapitalisten, wij zijn flitssocialisten.'



De truc die Marijnissen voor haar wonderbare vermenigvuldiging gebruikte, wordt holografie genoemd. In werkelijkheid gaat het om een zinsbegoochelend effect dat in de 19de eeuw door de Britse wetenschapper John Henry Pepper werd uitgevonden en sindsdien veel in circussen, pretparken en musea wordt toegepast. Middels een scherm wordt bewegend beeld op een vorm van reflecterend glas of plastic geprojecteerd. Dat beeld lijkt dan uit drie dimensies te bestaan. Die illusie wordt ook wel Pepper's Ghost genoemd.



Jean-Luc Mélenchon (66), linkerflank in het Franse politieke spectrum, verraste er vorig voorjaar mee in de presidentscampagne. Zijn toespraak van begin 2017 in Dijon werd via satellietverbindingen direct naar vijf andere Franse steden en het eiland Réunion in de Indische Oceaan gestraald. De variant van de SP is wat simpeler. De toespraken van Marijnissen waren tevoren opgenomen - ze hield voor elk van de vier steden een net wat ander verhaal - en werden maandagavond op vier podia tegelijk geprojecteerd.