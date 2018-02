Na een week verstuurt politie Vermist Kind Alert voor Orlando Boldewijn - is dat te laat?

Geen zoekactie

De politie krijgt dagelijks meerdere meldingen van vermissingen. Als dan elke keer een Amber Alert wordt ingesteld, dan zou de werking ervanaf gaan Criminoloog Ilse van Leiden

Dat de politie ervoor heeft gekozen een Vermist Kind Alert uit te sturen voor de vermissing van Orlando, is volgens Van Leiden een teken dat de politie 'tot de conclusie is gekomen dat snel handelen noodzakelijk is'.



Jaarlijks worden zo'n twintig Vermiste Kind Alerts verstuurd. Een Amber Alert wordt op veel kleinere schaal - zo'n één a twee keer per jaar - ingezet. Daar gaat een nauwkeurige afweging van argumenten aan vooraf, zegt Van Leiden. 'De politie krijgt dagelijks zo'n honderd meldingen van vermissingen. Als dan elke keer een Amber Alert wordt ingesteld, dan zou de werking ervanaf gaan. Kennelijk heeft de politie na een week onderzoek ernstige zorgen gekregen over het welzijn van Orlando.'



Vrienden van Orlando willen het liefst een zoekactie op touw zetten, maar doen dit op advies van de politie vooralsnog niet. Ook dit is volgens het protocol, stelt criminoloog Van Leiden. 'Hulp is van harte welkom, maar het moet wel onder regie en coördinatie van de politie gebeuren. Dit is bijvoorbeeld bij Anne Faber heel goed verlopen. Maar als iedereen te pas en te onpas gaat zoeken, dan kunnen sporen worden uitgewist. Dan loop je de politie letterlijk in de weg.'