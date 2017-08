Na een korte schrikreactie lijkt consument over eierangst heen

'We hebben vorige week inderdaad een daling gezien', zegt woordvoerder Paul van Haastert van Plus Supermarkten. 'Maar inmiddels zit er een stijgende lijn in de verkoop. We verwachten snel op een normaal niveau te zitten qua verkoopaantallen.' Snel, zo ver wil Wilco Jansen van supermarktketen Emté niet gaan. 'Maar eieren zijn ook pas een dag of twee weer volop verkrijgbaar. We zien wel dat de consument nu alweer makkelijker een doosje eieren uit de schappen pakt.'



Ook in de horeca is geen sprake van voortdurende eierangst. Bij restaurant Het Bevertje in Dordrecht is de uitsmijter populair als nooit tevoren. En dat terwijl de kok van het restaurant vorige week nog in het AD liet optekenen dat de gasten de eiergerechten nog even oversloegen. 'Een dag na dat artikel serveerden we vijftien uitsmijters aan één tafel', zegt serveerster Rebecca Jongenengel. 'En ook onze omeletten lopen prima. Slechts een enkeling zegt nu nog geen eitje te willen, maar dat is alles.'