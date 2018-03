Na bierfiets is het ook einde verhaal voor paardenkoets in centrum Amsterdam

Risico op zonnesteek en hoefontsteking

De PvdD verwijst ook naar een Amerikaans rapport dat waarschuwt voor het grote risico voor op een zonnesteek bij koetspaarden. In steden lopen ze bovendien een grote kans op hoefontsteking vanwege de harde grond. Van Lammeren hekelt dat 'in Amsterdam formeel geen enkele welzijnsrichtlijnen gericht op koetspaarden gelden'.



In 2016 besloot wijlen burgemeester Van der Laan bierfietsen uit het centrum te weren. Vier exploitanten kwamen tegen het gebiedsverbod in verzet. Volgens hen was het besluit van de burgemeester in strijd met hogere regelgeving, waaronder de Wegenverkeerswet.



Eind vorig jaar stelde de rechtbank de gemeente in het gelijk vanwege vergelijkbare verkeersbezwaren als nu met de koetsen. 'De combinatie van verkeershinder, overlastgevend gedrag en het drukke stadscentrum rechtvaardigt een verbod op groepsfietsen in het centrum.'