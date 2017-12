Na 2,5 jaar zwijgen biedt Eurlings excuses aan voor 'handgemeen' met ex

Verklaring Omtrent Gedrag

Het OM was wel van plan Eurlings te vervolgen. Tot een strafzaak is het niet gekomen, omdat Eurlings de zaak tussentijds heeft geschikt. Hij heeft een onbekend bedrag betaald.



In de verklaring schrijft Eurlings dat hij van begin af aan de zaak samen met zijn ex, 'van wie ik erg veel heb gehouden', heeft willen oplossen. Eerst onderling, vervolgens via mediation. Die pogingen mondden uit in een 'minnelijke OM-schikking zonder vaststelling dan wel erkenning van schuld'. Onderdeel van die schikking was de afspraak dat Eurlings enkele dagen maatschappelijk werk moest verrichten. Dat heeft hij in april gedaan.



Volgens Eurlings heeft het IOC inzage gehad in het dossier en de kwestie vervolgens als privézaak bestempeld. De minnelijke OM-schikking stond een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet in de weg. 'Vandaar dat ik precies dezelfde VOG heb gekregen als andere Nederlands Olympisch Comité-bestuurders. Waardoor deze zaak ook voor het NOC tot een privézaak is geworden.'