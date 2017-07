Na 13 maanden lukte het Van der Laan tóch de Arena tot Johan Cruijff Arena om te dopen

Geduld is een schone zaak, weet Van der Laan, ook al hebben Ajax-supporters het hoofd van Cruijff al verwerkt in het clublogo en op de Arena gephotoshopt. Wat Amsterdam wil, of Ajax, of de Arena, is even niet belangrijk. De familie van Cruijff is aan zet en die wil eerst in alle rust zijn dood verwerken voordat ze iets vindt van een naamswijziging. 'Afgesproken is dat de familie aangeeft wanneer zij hierover verder wil praten', mailt iemand namens het kabinet van Van der Laan aan een collega op het stadhuis. De burgemeester heeft dat zelf ook al gehoord van Carole Thate, die als voormalig directeur van de Cruyff Foundation het woord voert namens de familie.



De gemeente wacht af en blijft 'op de achtergrond', zo spreken de wethouders af. Journalisten die informeren naar de Johan Cruijff Arena, krijgen twee dingen te horen: Amsterdam staat in contact met de familie Cruijff en de stad denkt na over een blijvende herinnering. Dat kan een brug, een plein of een straat zijn, maar ook een voetbalstadion met 55 duizend plaatsen.