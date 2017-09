Kritiek moslimorganisaties op salafistenschool: 'Ze kapen het islamitisch onderwijs'

De oorzaak ligt volgens Kolen in onwetendheid over de islam

In een verklaring op Facebook stelt Identitair Verzet dat de komst van het Cornelius Haga Lyceum onwenselijk is 'vanwege de sympathie van bestuursleden voor het salafisme'. De beweging verwijst daarbij onder meer naar de steun die het bestuur van de SIO uitsprak voor de salafistische imam Fawaz Jneid, die onlangs in Den Haag een gebiedsverbod kreeg.



Na alle commotie rond de school verrassen de protesten uit extreem-rechtse hoek de tot de islam bekeerde moeder Vicky Koolen (43) niet. De oorzaak ligt volgens haar in onwetendheid over de islam en islamitisch onderwijs. 'In deze tijd hoort een islamitische middelbare school er gewoon bij in Amsterdam', zegt ze.



Zelf heeft ze een goed gevoel bij het Cornelius Haga, ondanks alle kritiek dat het bestuur met de rug naar de samenleving zou staan. 'Het is een heel positief team. Natuurlijk blijf ik de ontwikkelingen op de school bespreken met mijn zoon. Als ik het gevoel krijg dat het niet klopt, trek ik aan de bel.'