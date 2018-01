Moskeevoorzitter doet aangifte tegen PVV-lijsttrekker: 'Als mensen bang zijn, is een grens overschreden'

Advocaat Anis Boumanjal heeft op verzoek van de ULU-moskee de juridische kant bekeken van de aangifte. Volgens hem overtreedt de PVV-lijsttrekker met zijn uitspraken artikel 137D van het Wetboek van Strafrecht: hij zet aan tot haat, discriminatie en geweld. 'Hoewel hij niet expliciet heeft gezegd dat mensen de moskee in brand moeten steken, laat dat de strafbaarheid van de uitlating onverlet. De strekking van de uiting is doorslaggevend. Dat het niet waarschijnlijk is dat men de moskee daadwerkelijk in brand zal steken, is evenmin een vereiste, aldus Boumanjal. 'Zeker in een context van een tijdsgeest waarin geweld tegen moskeeën voorkomt. Bovendien is de PVV een invloedrijke partij met veel sympathisanten.' De excuses van Deún doen volgens Boumanjal niets af aan het strafbare feit. 'Dat is dan al gepleegd. En in de uitzending zelf wilde hij zijn woorden niet terugnemen.' Van Deún was maandag niet bereikbaar voor commentaar.