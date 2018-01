Monnikenwerk zit erop: alle slachtoffers Westerbork nu handgeschreven op 29 megaposters

Of we nu 100 procent zekerheid hebben, is de vraag, ik vermoed dat er aanvullingen blijven volgen. Maar we komen heel dichtbij Westerbork-directeur Dirk Mulder

Als vrijdag de expositie wordt geopend, ligt er ook een boek waar al die namen in staan: vuistdik, 2100 pagina's in omvang.



Het geschreven monument is het sluitstuk van een jarenlange zoektocht waarbij onderzoekers van Westerbork hebben getracht om van alle gedeporteerden de juiste gegevens te achterhalen. Dertien jaar geleden begon het herinneringscentrum met het voorlezen van de namen van alle gedeporteerde en vermoorde Joden, zes dagen en vijf nachten achtereen, en de vele reacties die daarop volgden, maakte duidelijk dat de lijst te veel gebreken bevatte: namen klopten niet, transportdata waren verkeerd waardoor overlijdensdata niet klopten, er zaten mensen tussen die nooit waren doodverklaard of die achteraf nog in leven bleken. Door de gegevens op de transportlijsten te verifiëren in tal van andere binnen- en buitenlandse archieven konden bijna alle fouten worden hersteld. Achterin het boek staan nog zeven namen waar onduidelijkheid over bestaat, zegt Westerbork-directeur Dirk Mulder. 'Of we nu 100 procent zekerheid hebben, is de vraag, ik vermoed dat er aanvullingen blijven volgen. Maar we komen heel dichtbij.'