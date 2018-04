Mogen de voorstanders van het referendum nog illusies koesteren? (Volgens Rutte niet)

Nederland is volgens Rutte nu al zo moeilijk te regeren met al die partijtjes en minieme meerderheden. Over alles wordt oeverloos gepraat en eindeloos gewikt en gewogen. Geen wet komt er door zonder regenwoud aan moties en amendementen. Dat is in de ogen van Rutte de schoonheid van de representatieve democratie. Raadgevende referenda over precaire compromissen leidt er alleen maar toe dat het passen en meten opnieuw begint, zonder dat iemand precies weet wat een 'nee' van de kiezer betekent.



De ultieme bevestiging van die afkeer was het eerste raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne. Na het 'nee' liet Rutte tijdens een internationale conferentie in de Ridderzaal in 2016 zijn walging de vrije loop: 'I am totally against referenda and I'm totally, totally, totally against referenda on multilateral agreements.'