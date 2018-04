Moeder verdacht van doden dochter Joëlle Tromp met Chinees euthanasiemiddel - en van drie andere mensen

Dodelijk middel

Joëlle Tromp overleed in 2012 in haar woning in Uitgeest, nadat zij slaapmiddelen en mogelijk een euthanasiemiddel had binnengekregen. Aanvankelijk werd uitgegaan van zelfdoding. Maar rondom het onderzoek naar het misbruik en overlijden van haar zusje Thirza ruim vier jaar later stuitte Justitie op nieuwe informatie. Drie getuigen hebben bij de politie verklaard dat Linda H. aan hen heeft verteld dat zij Joëlle een dodelijk middel heeft toegediend. Haar partner Leo den H. (63) zou volgens deze versie van het verhaal hebben geholpen Joëlle vast te houden, zodat ze zich niet kon verzetten. Hij is eveneens verdachte in deze zaak.



Justitie ontdekte onder meer aantekeningen op een briefje over het bestellen van een euthanasiemiddel in China. Linda H. maakte enige tijd voor Joëlles overlijden bij een geldkantoor 400 dollar over naar een Chinese rekening. Twee dagen later werd het bedrag teruggestort. Niet duidelijk is of er ooit een middel is geleverd.



Het pleit volgens Justitie tegen Linda en Leo dat zij - hoewel zij in Joëlles huis waren - pas een dag na haar overlijden de hulpdiensten waarschuwden. Ook werd een vermoedelijk vervalste afscheidsbrief van Joëlle gevonden, die Linda H. mogelijk zelf heeft geschreven. Het Nederlands Forensisch Instituut is bezig met een handschriftvergelijking.