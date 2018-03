Modellenbureaus stuurden jarenlang minderjarige meisjes naar fotograaf die mogelijk strafbare beelden schoot

Onder meer Paparazzi Models en Ulla Models werkten jarenlang samen met fotograaf Yorick Nubé. Elite Models doet dat nog steeds. Nubé is gespecialiseerd in het nemen van zogenoemde testfoto's van beginnende modellen. Dit zijn foto's die bureaus gebruiken voor het portfolio waarmee zij modellen presenteren aan klanten. Op de foto's van Nubé dragen de modellen weinig of niets.



Een wat ouder model tipte de Volkskrant over deze kwestie, nadat zij van collega-modellen klachten had gehoord over Nubé. Enkele modellen die als tiener voor zijn lens stonden, vertellen in interviews dat zij zich ongemakkelijk en vies voelden na de fotoshoot. Zij vinden dat hun modellenbureaus hen beter hadden moeten beschermen. De modellen willen niet met hun naam in de krant, uit schaamte en omdat ze bang zijn hun carrière te schaden.