Misdaadverslaggever Paul Vugts vertelt hoe het is om dag en nacht beveiligd te worden: 'Het went niet, maar ik kan ermee leven'

Safehouse

Personeelstekort De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging, ook verantwoordelijk voor politici als Geert Wilders, kampt met personeelstekort. Volgens Paul Vugts moeten zijn beveiligers structureel te hard werken. ‘De ploeg die om 6 uur ’s ochtends begint, blijft tot ’s avonds laat, als beveiliging nodig is. Een van de DKDB’ers zei tegen me dat het heel lastig is twee misdaadjournalisten tegelijk te beveiligen: John van den Heuvel en mij. Als er nog één bij komt, hebben ze volgens hem een probleem.’ Namens de politie zei Ruud Verkuijlen in de Kamer dat de dienst er tot nu toe in is geslaagd alle opdrachten uit te voeren, al zijn er meerdere vacatures bij de DKDB. ‘Het korps werkt er hard aan die in te vullen.’

Vugts ziet het als een golfbeweging: soms laait de dreiging op, dan ebt die weer weg. Voor Het Parool schrijft hij al achttien jaar over de onderwereld, hij is vaker bedreigd. Hij slaagde er altijd in de kou uit de lucht te halen, todat publicaties in de nazomer verkeerd vielen bij 'specifieke Amsterdamse criminelen van Marokkaanse origine'. De gevolgen zijn ingrijpend, maar hij doet zijn best er nuchter over te praten. 'Het is ontoelaatbaar, maar dit hoort bij het werk.



Sinds oktober 2017 woont hij met zijn vriendin in een safehouse op een geheime locatie. Zicht op verbetering van de situatie is er niet.



'Het is hoe dan ook tijdelijk, daar ga ik vanuit.' Het zijn zware tijden, waarin hij beseft dat hij met een vast contract in een bevoorrechte positie zit. 'De overheid betaalt de persoonsbeveiliging maar er zijn veel extra kosten, zoals de huur van mijn safehouse en de reiskosten van mijn vriendin. Het Parool en uitgever De Persgroep dragen die extra kosten, zonder morren. Als een freelancer zoiets overkomt, dreigt het risico dat hij zijn werk niet meer goed kan doen en bepaalde onderwerpen mijdt. Dat zou ontoelaatbaar zijn.'