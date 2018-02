Ministerie I&W verkent verhoging vliegplafond Lelystad Airport: mogelijk een derde meer vliegbewegingen

Een woordvoerder van het ministerie erkent wel dat het aantal van 60 duizend vliegbewegingen in het gesprek met de bewonersdelegatie is genoemd. 'Maar daarbij gaat het sec om een berekening van de maximale geluidsruimte. Wij gaan nog steeds uit van 45 duizend vliegbewegingen. Er is geen nieuw plafond.'



De opening van Lelystad Airport, dat een deel van de vakantievluchten van het volle Schiphol moet overnemen, staat op losse schroeven na fouten bij het berekenen van de verwachte geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen. Sindsdien ligt het vliegveld onder vuur bij omwonenden, die vrezen voor het einde van hun rust.



In de Tweede Kamer is nagenoeg de gehele oppositie inmiddels voor uitstel van de opening, maar ook coalitiepartijen D66 en ChristenUnie hebben bedenkingen bij de gang van zaken. In maart neemt minister Van Nieuwenhuizen haar beslissing over Lelystad Airport.