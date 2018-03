Minister Schouten pleit voor het schrappen van 'tenminste houdbaar tot' op producten als rijst en pasta

Milieuonderzoeker Scholten tempert ook de verwachtingen bij de plannen van de minister. 'Het weggooien van restjes eten na het koken en voedsel met een beperkte houdbaarheid heeft een grotere milieu-impact dan verspilling van lang houdbare producten die over de datum zijn', zegt hij. 'Daar zullen de initiatieven met houdbaarheidsdata niets aan veranderen. Een beter inkoopbeleid van de consument, kliekjesdagen en invriezen wel.'



Mocht het de minister in Europa lukken de tht-data van een aantal verpakkingen te krijgen, dan vindt het Voedingscentrum dat er wel een tekst voor in de plaats moet komen die aangeeft dat het product niet eeuwig houdbaar is. 'Hier wordt al langer over gesproken', zegt een woordvoerder van het Voedingscentrum, 'maar vooralsnog heeft dit nog niet geleid tot een eenduidige boodschap'.



Behalve verspilling door consumenten, wil Schouten de voedingsmiddelenindustrie ook helpen met het terugdringen van verspilling in hun logistieke processen. De dinsdag aangekondigde plannen zijn een eerste stap richting de beoogde halvering van de voedselverspilling in 2030 (in vergelijking tot 2015). Voor maatregelen in de komende drie jaar trekt ze 7 miljoen euro uit, omdat 'het in de afgelopen jaren, ondanks de inzet, niet is gelukt om een (significante) reductie van de voedselverspilling te bereiken'.