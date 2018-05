Minister Dekker wil dat criminelen minder snel vervroegd vrijkomen, is dat een goed idee?

Pauline Schuyt, hoogleraar sanctierecht en straftoemeting in Leiden: 'Vervroegde invrijheidstelling wordt vaak voorgesteld als een cadeautje voor goed gedrag, maar dat is het zeker niet. Het is een manier om iemand gecontroleerd te reïntegreren in de samenleving. Daaraan kunnen heel strenge voorwaarden zitten, van enkelbanden tot gebiedsverboden. Voorwaardelijke vrijlating is niet een kwijtschelding van de straf. In plaats van de wet aanpassen had de minister dit beter goed uit kunnen leggen aan nabestaanden.'