Minister Bruins: 'De burger mag niets merken van het systeem achter de schermen'

1. De man

De vraag was waar Bruno Bruins zijn energie vandaan haalt, wat hem drijft. De minister voor Medische Zorg en Sport slikt, kijkt even weg. 'In mijn eindexamenjaar ging ik met drie vrienden in de auto naar een VVD-bijeenkomst in Groningen. Daar spraken drie ministers. Dat vonden we mooi. Op de terugweg zetten ze mij thuis af in Westerbork. Zij reden door naar Sleen. Een stuk verderop kwamen ze onder een strooiauto terecht. Ze hebben het niet overleefd. Met een van hen had ik de afdeling Drenthe Zuid-Oost van de JOVD, de jongerenvereniging van de VVD, nieuw leven ingeblazen.