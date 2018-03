Minder stemmen in gemeenten op PVV dan bij parlementsverkiezingen; partij wel overal in de raad

Kandidaten in opspraak

Wilders bemoeide zich intensief met de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen; hij ging in alle deelnemende gemeenten langs. Een aantal kandidaat raadsleden van de PVV raakte in de aanloop naar de verkiezingen in opspraak.



De opvallendste was de beoogde Rotterdamse lijsttrekker Géza Hegedüs. Hegedüs bleek in het verleden racistische uitspraken te hebben gedaan en te sympathiseren met de Britse historicus David Irving die tot celstraf werd veroordeeld omdat hij de holocaust ontkende. Een dag na zijn presentatie werd Hegedüs alweer door Wilders van de lijst geschrapt.



PVV-lijstrekker van Zaanstad Koert Calkhoven werd in 2016 bij de politie ontslagen omdat hij een vrouw drie jaar lang had gestalkt. De PVV handhaafde hem desondanks op de lijst.



In het Brabantse Rucphen werd Marie-Louise Kelderman van de lijst geschrapt omdat ze een paar jaar geleden op Facebook een foto van premier Mark Rutte had geplaatst naast een strop met de tekst 'Deel als je die gek ook wilt opknopen'.



Jan Wekema uit Oude Pekela trok zich terug van de kieslijst nadat De Telegraaf bekend had gemaakt dat hij 'prospect' (kandidaat lid) is van de omstreden motorclub Black Sheep MC.



De PVV kwam ook in opspraak door een reclamespotje dat aan de vooravond van de verkiezingen werd uitgezonden in de zendtijd voor politieke partijen. In het 2,5 minuten durende filmpje verschijnen onder de tekst 'Islam is' woorden als geweld, terreur en jodenhaat. Op het eind druipt er bloed van de letters. Tegen het filmpje zijn acht aangiften gedaan, premier Rutte noemde de video onsmakelijk.