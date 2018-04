Milieudefensie daagt Shell voor de rechter: 'Stop met het milieu schaden'

Geen verandering

Shell was vorig jaar nog even de verrassing van de hele milieubeweging, toen het concern bekendmaakte dat het in 2050 zijn uitstoot van broeikasgas per eenheid energie wilde halveren. Zoiets heeft tot nu toe geen enkele oliemaatschappij gedaan. Maar inmiddels is de euforie over die stap van Shell alweer weggeëbd. Enkele weken geleden kondigde Mark van Baal van de groep kritische Shell-aandeelhouders Follow This al aan dat op de aandeelhoudersvergadering een nieuwe resolutie zal worden ingediend, die eist dat het concern verder gaat. Want, zegt Van Baal, in 2050 zal de energiemarkt dubbel zo groot zijn als nu. Een halvering van de uitstoot per hoeveelheid geproduceerde energie betekent in feite dat er niets verandert.



Onlangs publiceerde Shell zijn scenario voor de toekomst, Onder de titel Sky. Volgens dat rapport zou de wereld pas in 2070 helemaal CO2-vrij kunnen worden. Wat je ook maar aan beleid bedenkt, het jaartal 2050 zou onhaalbaar zijn.



Milieudefensie deed zijn aankondiging in het voormalige kantoor van Shell in Amsterdam. Het concern krijgt nog acht weken om aan de eisen van Milieudefensie te voldoen. Zo niet, dan volgt een dagvaarding voor de rechtbank van Den Haag.