Mijn huis veranderde, zonder te vragen, in een sleep-in

Er kwam een stelletje uit het Amerikaanse Midwesten, zó van college, vriendelijk, verlegen, keurig netjes. Ja, ze zouden héél goed op mijn huis passen. In blind vertrouwen gaf ik hun de sleutel, zonder zelfs naam en adres te noteren. Wie was er naïever: zij of ik?



Na een maand kwam ik terug, opende de deur en keek verbijsterd rond. Mijn huis bleek gestript. Wat vast zat was er nog, wat los zat was verdwenen: etensvoorraad op, drank tot de laatste druppel op, tassen, kleren, sieraden weg. Zelfs geen lucifer of wc-papiertje had het 'huisbezoek' overleefd.