Migranten uit 'veilige landen' moeten vaker een werkvisum krijgen, adviseert commissie

Veiligelandenlijst

Het probleem is dat er in Europa een lappendeken bestaat van als veilig beschouwde landen Koos Richelle, voorzitter ACVZ

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid had de ACVZ om een advies over de 'veiligelanders' gevraagd omdat die een groter aandeel zijn gaan vormen in het totaal aantal asielzoekers dat naar Nederland komt - nu rond de 20 procent. In de toptien herkomstlanden waaruit de meeste asielzoekers naar Nederland kwamen, stonden in 2017 vier 'veilige landen'.



De vraag is wat deze mensen drijft. Asielverzoeken van migranten uit een van de zestig bestemmingen op de 'veiligelandenlijst' kunnen immers in een snelle procedure van tien dagen worden beoordeeld en afgewezen. Toch lijkt dit beleid in de praktijk niet te werken, stelt de ACVZ: de procedures nemen vele malen meer tijd in beslag. Gezien de relatief hoge aantallen gaat er kennelijk ook weinig afschrikkende werking vanuit.



'Het probleem is dat er in Europa een lappendeken bestaat van als veilig beschouwde landen', zegt Richelle. Dit nodigt volgens de ACVZ uit tot 'asielshoppen'. Zo beschouwt Nederland Marokko als veilig, terwijl in de rest van Europa alleen Bulgarije dit ook zo ziet.



De staatssecretaris komt binnen drie maanden met een reactie op de voorstellen van de ACVZ.