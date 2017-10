Michael P. wordt verdacht van moord en verkrachting van Anne Faber

Volgens het OM zijn er bloedsporen van Faber gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had toen ze vermist raakte

Naar de exacte toedracht van Fabers dood wordt nog onderzoek gedaan. Het OM wil niet zeggen wat er is gebeurd op 29 september, de avond van haar verdwijning. 'Details kunnen we niet geven. De verdachte heeft het nodige verklaard, maar we kunnen nog niet spreken van een bekentenis. En wat hij verklaart, moet altijd worden vergeleken met informatie uit het onderzoek.'



Volgens het OM zijn er bloedsporen van Faber gevonden in de auto die P. tot zijn beschikking had toen ze vermist raakte, ook al verbleef de veroordeelde zedendelinquent in een forensisch psychiatrische afdeling in Den Dolder. Hij kwam in beeld als verdachte, omdat zijn dna was aangetroffen op de jas van Faber. Die was gevonden bij een bos in Huis ter Heide.