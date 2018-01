Michael P., verdachte in zaak Anne Faber, is niet aanwezig op eerste pro-formazitting

Relatieve vrijheid

Na de aanhouding van P. werd op diens aanwijzingen op 12 oktober het lichaam van Anne Faber gevonden in Zeewolde. De moord bracht een enorme schokgolf teweeg. Ook laaide de maatschappelijke verontwaardiging op over de relatieve vrijheid waarin P. kon opereren. P. bleek bij zijn eerdere strafzaak onderzoeken naar zijn geestesgesteldheid te hebben geweigerd. Mede daardoor is hem geen tbs opgelegd.



Uit het eerste onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid bleek dat in de forensische kliniek waar P. verbleef mede door personeelsgebrek de veiligheid niet werd gegarandeerd. Roosenburg neemt voorlopig geen cliënten van de zwaarste categorie meer op, is besloten. Een tweede onderzoek naar de feiten en gebeurtenissen in de kliniek rond Michael P. is nog in volle gang.