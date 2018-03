Michael P., verdacht van moord op Anne Faber, pleegde geweldsdelict in Pieter Baan Centrum

Gedetailleerde verklaring

Op de eerste voorbereidende zitting in januari bleek dat Michael P. in een gedetailleerde verklaring heeft bekend dat hij Anne Faber op 29 september heeft verkracht, vermoord en daarna begraven in Zeewolde. Hij zou hiervan volgens zijn advocaat spijt en berouw hebben getoond.



Volgens de planning wordt de strafzaak op 11 en 12 juni inhoudelijk behandeld. Michael P. was ook bij deze voorbereidende zitting niet aanwezig in de rechtbank. Hij zal er wel zijn bij de inhoudelijke zitting, liet zijn advocaat Niels Dorrestein weten. Dorrestein vroeg vrijdag nog om aanvullend onderzoek. Daarmee wil hij de verklaring van Michael P. op geloofwaardigheid toetsen.



De zaak van Anne Faber veroorzaakte veel commotie. Michael P. zat ten tijde van het misdrijf in de forensische kliniek de Aventurijn in Den Dolder. Hij was veroordeeld voor een dubbele verkrachting van twee minderjarigen. Hoe kon hij zoveel vrijheden hebben dat hij op nieuw in staat was om toe te slaan, vroegen velen zich af.