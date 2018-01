Michael P. bekent verkrachting en moord Anne Faber; toont volgens advocaat 'spijt en berouw'

De officier van justitie bracht in de zitting naar voren hoeveel impact deze zaak op de maatschappij heeft: 'Op 29 september raakte een jonge vrouw uit Utrecht in de bloei van haar leven vermist. Om half 8 ging haar telefoon uit. Heel Nederland leefde mee met de vermissing.'



De massale zoektocht die toen op gang kwam, eindigde met het 'meest zwarte scenario'. De officier van justitie benadrukte hoe groot de bijdrage van deze vrijwilligers is geweest aan het onderzoek. Zij vonden de jas waarop het dna-spoor is gevonden dat leidde naar Michael P. Die zat op dat moment in de forensische kliniek van de Aventurijn in Den Dolder. Hij was in 2012 in hoger beroep tot 11 jaar cel veroordeeld voor een dubbele gewelddadige verkrachting in 2010.



Na zijn arrestatie beriep Michael P. zich twee dagen op zijn zwijgrecht. Daarna ging hij praten. Hij vertelde waar hij het lichaam had begraven. Op die plek in Zeewolde werd Anne Faber ook gevonden.

Elk bericht in de media roept bij de familie nieuwe emoties op Het OM is terughoudend met mededelingen