Met Zijlstra's aftreden is het debat over liegen in de politiek niet afgedaan

De leugen werd opgedeeld, vergoelijkt en vermenigvuldigd. Het begrip 'kloof' wordt als polarisatiemiddel te pas en te onpas aangehaald, maar in dit geval was zij er echt: burgers die de leugen onmiddellijk als zodanig herkenden, terwijl er rond de Hofvijver werd gedacht dat Zijlstra er wel mee weg kon komen.



Net als na de bonnetjesaffaire - waarop drie VVD-bewindslieden sneuvelden - was nu ook niet duidelijk wanneer premier Rutte wat wist. Tijdens het Kamerdebat zei hij 'geen actieve herinnering' te hebben over wanneer hij over de leugen hoorde. Rutte besloot de Kamer in elk geval niet meteen in te lichten. Zijlstra had verteld dat hij het zou oplossen, er zou een stuk verschijnen. Dat wilde Rutte niet in de weg zitten.