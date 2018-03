Met honderd extra milieumaatregelen moet luchtkwaliteit 'op kortst mogelijke termijn' aan Europese normen voldoen

'Van levensbelang'

Hoewel het behalen van de Europese normen het doel is, is dit niet het eindstation. Van Veldhoven wil uiteindelijk toe naar het behalen van de strengere waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zoals de Gezondheidsraad begin dit jaar adviseerde in een rapport. 'We zijn continu bezig onze luchtkwaliteit verder te verbeteren en de knelpunten uit de wereld te helpen', aldus Van Veldhoven in een reactie. 'Gezonde lucht is van levensbelang.'



Met het huidige beleid duurt het nog tot 2030 voordat de WHO-advieswaarden worden behaald, is de verwachting. Volgens Milieudefensie duurt dit te lang. De organisatie probeerde de overheid vorig jaar middels een rechtszaak te dwingen maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit op de korte termijn te verbeteren. De rechter oordeelde dat de Staat nu al genoeg doet op dit gebied en dat het 'mensenrecht op gezondheid' niet wordt geschonden. Milieudefensie gaat in beroep.