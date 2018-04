Met het parkietje opgebaard in een champignonbakje heb ik afscheid genomen

Begin deze eeuw verhuisden mijn lief en ik van een Amsterdamse bovenwoning naar een eengezinswoning in Nijmegen. Zij was al in het oosten des lands, ik bleef achter in een huis vol ingepakte verhuisdozen en onze pittige asielkat Nina. Het was een mooie dag in mei, zo mooi dat onze buurvrouw haar parkietjes opgehokt liet luchten op het balkon. De verhuizing stond gepland voor de volgende ochtend.



Terwijl ik mij bekommerde om de laatste verhuisbeslommeringen vloog Nina door de keuken met iets kleurigs in haar bek. Ze had al weinig begrip voor haar opsluiting, en toen ontnam ik haar ook nog het bewegingsloze vogeltje.