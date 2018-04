Meer nareizigers dan nieuwkomers onder de asielzoekers

Syrië, Eritrea en Marokko

Van het totaal aantal mensen dat Nederland bereikt, komt 15 procent uit Syrië, waar het nu zeven jaar oorlog is. Ook komt een relatief groot deel van de migranten uit Eritrea en Marokko (beide 7 procent).



Het ministerie meldt verder dat ruim 15 duizend mensen wegens 'onrechtmatig verblijf' Nederland verlieten. Voor het eerst sinds 2012 is er een stijging van het aantal mensen dat gedwongen werd uitgezet. Dat waren er 2.700, ruim 400 meer dan in 2016. Irakezen, Iraniërs en Chinezen zijn in deze groep relatief ruim vertegenwoordigd.



Ten tijde van de asielpiek in 2015 ontstond veel maatschappelijk debat over de veiligheid in en rond asielzoekerscentra. Incidenten kregen veel aandacht. Uit de nieuwe cijfers blijkt dat het aantal meldingen van binnen en buiten de centra evenredig daalt met de afnemende bezetting. Gemiddeld verbleven in 2017 22 duizend mensen in de centra, 40 procent minder dan in 2016. Ook het aantal registraties van incidenten door de politie daalde met 40 procent.