Meer medemenselijkheid en een warm welkom: in Leeuwarden maken ze een vuist voor verandering

'Kom, kom! Kom hierrrr.' De lokroep van een opgezette grutto (met de lage stem van actrice Tamara Schoppert) echoot zaterdag over het binnenplein van Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden. We volgen hem door het Grote Grutto Theater, ontworpen door scenograaf Theun Mosk, naar een idee van muzikant en componist Sytze Pruiksma. Het geurt naar vers multiplex. De grutto wil ons zijn wereld laten zien, letterlijk in vogelvlucht. Plat op onze buik ervaren we door kijkgaatjes in houten planken hoe hij 5.000 kilometer vliegt om te overwinteren, van de Friese polder via Portugal naar Senegal.