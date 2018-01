Maurice de Hond weigert onterecht ontvangen onderwijsgeld iPadschool terug te betalen

iPadscholen mislukt?

De inspectie en DUO zijn alleen maar bezig hun eigen straatje schoon te vegen

Volgens De Hond weet de inspectie in elk geval al die tijd overal van af en werken zij nauw samen met DUO. Zijn scholen staan onder verscherpt toezicht vanwege de penibele financiële situatie. 'Wij hadden elke maand contact. Ik heb de financiële afdeling van de inspectie alles laten zien. We hebben hen gemaild dat er geen leerlingen meer zouden zijn en dat we maandenlang geld zouden ontvangen, zonder dat er kosten waren. Niemand heeft ons gezegd dat dit niet hoorde. Anders hadden we dit toch nooit gedaan?'



Vier van de vijf kinderen stappen nog in de herfst van 2016 over naar zijn andere school. Slecht één leerling blijft formeel ingeschreven. Deze krijgt alleen geen onderwijs meer: hij wordt zolang op een school voor speciaal onderwijs geplaatst.



DUO zegt op dat moment niet van De Hond zelf te hebben gehoord dat iedereen weg was. 'Als een school sluit, verwacht je te worden meegenomen in het proces. We hebben het via de onderwijsinspectie moeten horen. Pas toen is het balletje gaan rollen.'



Volgens De Hond gebeurde dat echter pas na een telefoontje van de journalist van het Onderwijsblad. Hij zegt bovendien dat in de wet staat dat scholen alleen maar op 1 augustus kunnen sluiten, en dat hij hen op tijd informeerde. Klopt niet, zegt DUO. 'Een school kan op elk moment sluiten', aldus de woordvoerster.



De Hond: 'De inspectie en DUO zijn alleen maar bezig hun eigen straatje schoon te vegen. Ze hebben zelf fouten gemaakt.' Het geld dat het schoolbestuur al die maanden ontvangt voor de lege school, besteden ze volgens De Hond aan het onderwijs op zijn tweede iPad-school, De Ontplooiing. Hij zegt dat de school relatief veel zorgleerlingen had, omdat die relatief vaak op het nieuwe onderwijsconcept afkwamen. 'We hadden, mede daardoor, twee leraren met een burn-out. Die moesten vervangen worden.' Zelf heeft hij die negen maanden niets aan De Voorsprong verdiend, stelt hij. 'Ik heb alles gratis gedaan. Ik heb er zelfs nog eigen geld bijgestort.'



Is zijn concept van iPad scholen mislukt? 'Nee', zegt De Hond. 'Helemaal niet. Het concept wordt op 25 scholen gebruikt en in de rest van de wereld is er ook belangstelling.' Afgelopen zomer werd wel duidelijk dat ook iPad-school De Ontplooiing het minimale aantal leerlingen niet ging halen. De inspectie gaf de school het oordeel 'zeer zwak'. De school is inmiddels overgenomen.