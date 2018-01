Mark de J. veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor moord op Koen Everink: 'Hij denkt alleen maar aan zichzelf'

Vooropgezet plan

De rechter maakte duidelijk dat hij niets gelooft van het verhaal van Mark de J., die is blijven ontkennen. De J. vertelde dat hij bij het verlaten van het huis van Everink is ontvoerd door mannen, die bij hem in de auto waren gestapt. Maar hiervoor is geen bewijs geleverd, vindt de rechter. Dat er in het huis van Everink en in de auto van De J. ook dna-sporen van anderen zijn aangetroffen, vindt de rechter niet meer dan logisch: die sporen kunnen door willekeurige personen zijn achtergelaten.



Mark de J. heeft Everink in zijn eigen woning 'op gruwelijke wijze' van het leven beroofd, aldus de rechter. Dat de verdachte dit heeft gedaan terwijl hij wist dat het 6-jarige dochtertje van Everink boven in haar bed lag, ziet de rechter als een reden om de straf te verhogen.