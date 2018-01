Marijnissen staat open voor vluchtelingendeals met Afrika, ondanks eerdere tegenstem 'smerige' Turkijedeal

Duidelijkheid

Of wij instemmen met een vluchtelingendeal hangt af van de context. Met welke regering sluit je zo'n deal? Dat maakt nogal uit Lilian Marijnissen

Marijnissen geeft nu meer duidelijkheid. Volgens haar is het geen principieel bezwaar dat asielaanvragen alleen buiten de EU plaatsvinden, maar hangt alles af van de omstandigheden. 'Het zou toch idioot zijn als je daar niet voor bent? Ik bedoel, in principe wil je natuurlijk dat mensen in de regio worden opgevangen... Of wij instemmen met een vluchtelingendeal hangt af van de context. Met welke regering sluit je zo'n deal? Dat maakt nogal uit.'



Het kabinet-Rutte III gaat ervan uit dat er op termijn akkoorden worden gesloten met 'veilige landen' in Afrika. Als voorbeeld dient 'de Turkijedeal' uit 2016, waardoor Syrische vluchtelingen nu alleen nog in het 'veilige land' Turkije een asielaanvraag kunnen doen. De instroom van vluchtelingen is sindsdien sterk teruggelopen in de EU.



De SP stemde destijds tegen die 'smerige deal', die volgens Roemer 'niet voor mensen in nood, maar voor politici in nood' was gemaakt. '