Marco Kroon over dodelijke confrontatie in Afghanistan met man die hem gevangen hield: 'Het was hij of ik'

Heldhaftig

Kroon werd in mei 2009 door koningin Beatrix tot Ridder van de Militaire Willemsorde geslagen. Hij kreeg de onderscheiding voor heldhaftig optreden en leidinggeven als commandant van een peloton commando's in Zuid-Afghanistan in 2006. De uitreiking was destijds groot nieuws, want het was voor het eerst sinds 1955 dat een militair de onderscheiding kreeg.



De onderscheiden militair legt vandaag in het AD uit dat hij zo lang zweeg over het geweldsincident omdat het om een geheime operatie ging die nog gaande was. 'Bereid het incident te melden ben ik altijd geweest, maar het was toen nog niet de juiste tijd. Het kon gewoonweg niet. De operatie zou toen zeker in gevaar kunnen worden gebracht.'



Het Openbaar Ministerie (OM) geeft geen inhoudelijke reactie op de verklaring van Marco Kroon. 'Wij wachten op de uitkomst van ons onderzoek', aldus een woordvoerster van het OM in Arnhem, waar de militaire kamer van de rechtbank zit. Ze kon niet zeggen of de verklaring van Kroon in dat onderzoek wordt meegenomen. 'In ons onderzoek nemen we alles wat nodig is mee', stelde ze.