Mantelzorg anno 2018: als de buurvrouw zo dement is dat alleen de buren voor haar kunnen zorgen

Explosief probleem

Toch zullen zulke situaties steeds vaker voorkomen nu dementerende ouderen langer thuiswonen, zegt hoogleraar ouderenzorg Tineke Abma van het VUmc. Van de 270 duizend Nederlanders met dementie wonen er volgens Alzheimer Nederland 'maar' 70 duizend in verpleeg- of verzorgingshuizen. In de eerste fase van de ziekte kunnen mensen zich in de regel nog goed redden. Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal personen met dementie explosief toenemen, naar meer dan een half miljoen in 2040.



'Zorgprofessionals zijn nu nog te veel gericht op hun cliënt, en te weinig op de omgeving. En dan is nog vaak de vraag wie de verantwoordelijkheid neemt om in te grijpen', aldus Abma. Het valt nauwelijks op de wijkverpleegkundigen af te schuiven, zegt ze. 'Die hebben vaak zo weinig tijd om de geïndiceerde handelingen te verrichten dat ze over het hoofd kunnen zien dat iemand snel achteruit gaat.' Volgens een woordvoerder van de Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, zouden de huisarts en de wijkverpleging moeten ingrijpen in zo'n geval. 'De zorg kan deze verantwoordelijkheid niet bij de buren neerleggen.'