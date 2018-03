Man valt van publieke tribune Tweede Kamer: debat georganiseerde criminaliteit stilgelegd

Een bezoeker van de Tweede Kamer is donderdag gesprongen of gevallen van de publieke tribune in de plenaire vergaderzaal. Het is onduidelijk hoe de man eraan toe is. Op foto's is te zien hoe eerste hulp bij hem wordt verleend. Onder meer Kamervoorzitter Arib schoot te hulp.



Op het moment dat de man sprong, was een debat over georganiseerde criminaliteit gaande. VVD-Kamerlid Arno Rutte, die op dat moment zijn speech hield, schrok zichtbaar toen het gebeurde. De vergadering werd meteen geschorst en vanuit de zaal wordt niet meer uitgezonden. De staf van de Tweede Kamer wil alleen kwijt dat er 'een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal' heeft plaatsgevonden.